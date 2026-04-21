サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ホームルーターやミニPCなどの発熱対策に最適な小型冷却クーラー「400-CLN040」を発売した。■発熱トラブルを“置くだけ”で解決ホームルーターやミニPCの発熱は、通信速度や機器寿命に影響を与える大きな課題となっている。本製品は、機器の下に置くだけで効率的に熱を逃がすシンプル設計。専門知識や複雑な設置は不要で、誰でもすぐに使える手軽さが魅