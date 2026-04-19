Image: アイリスオーヤマ 2025年4月2日の記事を編集して再掲載しています。バズーカみたいな顔して、エコなやつ。皆さんサーキュレーターって使ってます？ 扇風機と違って風を遠くまで効率よく届けてくれるので、部屋の換気やエアコンの補助として有能なアレ。我が家にも1台あるんですが、ちょっとパワー不足を感じていたので、探していたら良さげなモデルを見つけました。アイリスオーヤマ