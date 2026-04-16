九州をメインにチェーン展開するファミリーレストラン「ジョイフル」が、4月1日から新グランドメニューの販売を開始しています。同時に全7商品を値下げしています。新グランドメニューの注目商品株式会社ジョイフル社長室広報課の担当者によれば「グランドメニューの更新は年2回（春秋）行っています」とのこと。今回の新グランドメニューでは「肉旨！厚切り豚肩ロースステーキにんにく醤油（税込1175円）」と「ごろっと白桃とベリ