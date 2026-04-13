Ｏｌｙｍｐｉｃグループ [東証Ｓ] が4月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常損益は26.2億円の赤字(前の期は1.6億円の赤字)に赤字幅が拡大した。なお、27年2月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常損益は8.2億円の赤字(前年同期は0.3億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の0.2％→-2.9％に大幅悪化