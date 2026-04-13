新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年を迎え、特別番組『30時間限界突破フェス』を放送。目玉企画として『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』が放送された。柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦する『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』は、『30時間限界突破フェス』の目玉企画として４月11日（土）の午後３時30分より第１部、そして夜９時より第２部を