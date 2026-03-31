キッチンや洗面所、トイレなどに置いているマット類。床の汚れや傷防止になりますが、ときには手入れも必要です。そこで、マット類を手放した人の「ムリなく減らすアイデア」をご紹介します。ESSEフレンズエディターで、現在ひとり暮らしのkiyoさん（50代）が紹介します。思い込みをなくす50代後半の私は、なんにでもカバーをつけて、マットやラグを敷くことが当たり前の昭和世代です。なにしろ電話機にもカバーをつけていた世代で