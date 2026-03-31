（株）三河カントリークラブ（愛知県新城市）は３月３１日、大阪地裁に民事再生法を申請し同日、監督命令を受けた。申請代理人は岡田良洋弁護士ほか５名（弁護士法人関西法律特許事務所、大阪市中央区北浜２−５−２３）。監督委員には小谷隆幸弁護士（小谷隆幸法律事務所、大阪市北区西天満１−７−４）が選任された。負債総額は債権者１４００名に対して約１２０億円。全１８ホール（パー７２）、６７００ヤードのゴルフ