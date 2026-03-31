「全然回りません。年間の運営費が約40億円、入場料その他の収入は約10億円です」と語る篠田謙一氏ひろゆきがゲストとディープ討論する『週刊プレイボーイ』の連載「この件について」。分子人類学者で国立科学博物館長の篠田謙一先生をお迎えしての第14回です。今回は博物館の裏側についての話。運営はどうしているのか？何に一番お金がかかっているのか？今、困っているのはなんなのか？などを聞きました。＊＊＊「全然