ロシアフィギュアスケート界の壮絶な減量の実態が明らかになった。ロシアメディア「ソブスポーツ」は「フィギュアスケート史上、最も恐ろしいダイエット５選」と題して特集。「アリーナ・ザギトワを始めとする一流アスリートたちが、どのようにして減量に成功したのか」とその過酷すぎる裏側に迫った。まず１人目に挙げられたのはアイスダンスロシア女王のエリザベータ・フダイベルディエワ。「過食症と摂食障害の地獄」と指