イタリアを代表するラグジュアリーブランドブルガリが、新たなハイジュエリーコレクション「エクレティカ」を発表しました。芸術とジュエリーの境界を超えたこのコレクションは、ローマの美と歴史を背景に、自由で大胆な発想から生まれたもの。身にまとうアートともいえる革新的なデザインは、感性を刺激する特別な存在として注目を集めています♡ 芸術と融合するエクレティカの魅力 「エ