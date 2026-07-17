【意外と知らない】赤ちゃんが離乳食を食べない理由は「毒」への警戒？常識を覆す3つの事実
YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【母乳やめなくてOK？】離乳食が始まってからの正しい考え方」を公開した。動画では、12人産んだ助産師HISAKOさんが、離乳食の進め方に悩む親に向けて、育児書が示す「黄金比」に縛られない柔軟な考え方を提案している。
HISAKOさんはまず、教科書に書かれているミルクと離乳食の比率に言及。「5～6カ月はミルク9割で離乳食1割」「1歳になるとミルク2割で離乳食8割」など、月齢に応じた「黄金比」が存在すると説明する。しかし、現実には全く食べない子やミルクしか飲まない子など様々なパターンがあり、「その黄金比があなたの首を絞めてません？」と疑問を投げかけた。
続けて、離乳食がうまくいかない理由として「内臓機能の準備の個人差」「味覚の防衛本能」「日による比率の違い」の3点を提示した。特に「味覚の防衛本能」について、慎重な性格の赤ちゃんは未知の味に対して「毒が入ってるかもしれへん」と警戒していると解説。これは人間の強力な生存本能の表れであり、いざというときに強いタイプだと前向きに捉えるよう促した。また、大人でも日によって食欲が変わるように、赤ちゃんも日によって食べる量が違うのは当然であると強調している。
その上で、HISAKOさんは親の悩みを解決する具体的な視点を提示。乳を離れる食事と書くものの、「1歳までの離乳食は遊び」であると断言した。食べない状況に悩むよりも、赤ちゃんが元気に自己主張している姿に目を向けるべきだと語る。逆に食べすぎる場合であっても、発育曲線に沿って順調に成長し、元気に排泄しているなら、その子にとっての適量だとしている。
最後にHISAKOさんは、「数字を管理することじゃなくて、子どもと一緒に笑い合うこと」こそが本来の役割であるとメッセージを送った。グラム数や比率にとらわれず、子どもの元気な姿そのものを見つめる重要性を説く、親の心の負担を大きく軽くする内容となっている。
HISAKOさんはまず、教科書に書かれているミルクと離乳食の比率に言及。「5～6カ月はミルク9割で離乳食1割」「1歳になるとミルク2割で離乳食8割」など、月齢に応じた「黄金比」が存在すると説明する。しかし、現実には全く食べない子やミルクしか飲まない子など様々なパターンがあり、「その黄金比があなたの首を絞めてません？」と疑問を投げかけた。
続けて、離乳食がうまくいかない理由として「内臓機能の準備の個人差」「味覚の防衛本能」「日による比率の違い」の3点を提示した。特に「味覚の防衛本能」について、慎重な性格の赤ちゃんは未知の味に対して「毒が入ってるかもしれへん」と警戒していると解説。これは人間の強力な生存本能の表れであり、いざというときに強いタイプだと前向きに捉えるよう促した。また、大人でも日によって食欲が変わるように、赤ちゃんも日によって食べる量が違うのは当然であると強調している。
その上で、HISAKOさんは親の悩みを解決する具体的な視点を提示。乳を離れる食事と書くものの、「1歳までの離乳食は遊び」であると断言した。食べない状況に悩むよりも、赤ちゃんが元気に自己主張している姿に目を向けるべきだと語る。逆に食べすぎる場合であっても、発育曲線に沿って順調に成長し、元気に排泄しているなら、その子にとっての適量だとしている。
最後にHISAKOさんは、「数字を管理することじゃなくて、子どもと一緒に笑い合うこと」こそが本来の役割であるとメッセージを送った。グラム数や比率にとらわれず、子どもの元気な姿そのものを見つめる重要性を説く、親の心の負担を大きく軽くする内容となっている。
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『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数61万人