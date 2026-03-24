【目撃】ドジャースは２３日（日本時間２４日）、ドジャー・スタジアムで行われたエンゼルスとのオープン戦に７―７で引き分けた。開幕ローテーション入りが決まっている佐々木朗希投手（２４）は計２回０／３で８四死球、５失点と不安を残したが、大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場して２打数１安打と好調を維持した。その佐々木が登板していた２回のことだった。ロボット審判による「ＡＢＳチャレンジ」が行われ