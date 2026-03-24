東九州の玄関口である大分市の大在コンテナターミナルのクレーンが、およそ30年ぶりに新設されました。 【写真を見る】大在コンテナターミナルのクレーン30年ぶり新設作業効率15％向上へ大分 （渡辺敬大キャスター）「30年近く稼働したクレーンが役目を終え、新しくなりました。荷物を運ぶスピードが上がり、大分と世界を結ぶ物流拠点が発展します」 1996年から運用されている大