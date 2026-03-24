元フジテレビのフリーアナウンサー高島彩（47）が24日、インスタグラムを更新。小学校を卒業した12歳長女を祝福した。高島は「3月の想い出長女の卒業式」と切り出し、“帽子投げ”の様子を撮した写真をアップ。「思いやり溢れるお友達と品格あふれる先生方に囲まれてとてもあたたかな卒業式でした」と振り返った。続けて「コロナ禍を経て、変化に対応する柔軟さと、自分たちの道を模索して進んでいく逞しさを身につけたのではな
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 化粧品販売でアスベスト労災認定
- 2. 23区ごみ有料化検討 区民の声
- 3. 平愛梨 驚きのUber Eats活用術
- 4. 「記憶喪失」の男女 身元が判明
- 5. 坂口杏里容疑者 容疑を認める
- 6. お笑いトリオ・トンツカタン解散
- 7. JAL&ラブライブ! コラボ中止発表
- 8. 就活早期化 ルール順守を要請
- 9. 父は想定外か Koki,名指しで公表
- 10. 平均月給が34万600円 過去最高
- 1. 化粧品販売でアスベスト労災認定
- 2. 23区ごみ有料化検討 区民の声
- 3. 「記憶喪失」の男女 身元が判明
- 4. 平均月給が34万600円 過去最高
- 5. SNSの「特定」防ぐ 体験型ゲーム
- 6. 中国大使館に侵入か 男を逮捕
- 7. 辺野古事故 保護者が厳しい指摘
- 8. 海外から持ち込まれたか 感染4倍
- 9. 6人死亡「休憩しながら走行」
- 10. 格が違う…石原伸晃氏の子の職業
- 1. 「初任給日本一」で応募者殺到
- 2. 東国原氏 宮崎県知事選に出馬へ
- 3. 代理婚活で年収聞かれ母動揺
- 4. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
- 5. 妻娘が死亡 少年は私が殺します
- 6. 優しい母パン生地叩きつけた結果
- 7. 宮崎麗果被告のセレブ生活 終焉?
- 8. 2人死亡 残された長男の「慟哭」
- 9. 真の時短家電 勝間氏が自腹検証
- 10. れいわ・大石氏に「辞めろ」苦言
- 1. イラン 日本船巡り関係国と疎通
- 2. 中国外交部「深い衝撃」表明
- 3. イラン 戦闘終結に向け交渉許可?
- 4. 「イランと合意する可能性高い」
- 5. 鬼滅の刃 初版30万円に高騰
- 6. 黒人コスを人種差別と非難 後悔
- 7. 新種11種発見 カンボジアの洞窟
- 8. メーガン妃ら 近隣から冷遇か
- 9. BTSの公演「過剰」との指摘も
- 10. BTSカムバック公演 警察が反論
- 1. 就活早期化 ルール順守を要請
- 2. 「山の神」柏原氏が富士通を退職
- 3. 一人暮らし NHK契約の考え方
- 4. イヤホン装着 反則金5000円か
- 5. 雪印メグ 自社株691万超を消却へ
- 6. 中東戦争で店からなくなる想定も
- 7. 豊田織機買収額5.9兆円 過去最大
- 8. トヨタ 米2工場に約1600億円投資
- 9. 東京海上 米バークシャーと提携
- 10. 【まとめ】金（ゴールド）価格が43年ぶり最悪の急落 「有事の金」のはずが、なぜ？
- 1. ANAモバイル 3月24日〜提供開始
- 2. 道路の穴ぼこ、LINEで通報できる
- 3. AirPods Pro 3がAmazonで7%OFFに
- 4. 折り畳みiPhone 発売は今年12月?
- 5. ソニーが2020年度Q3決算で純利益1兆円超えへ！PS5や鬼滅の刃が牽引。Xperiaの年間販売台数は前年比28％減の280万台ながら通期黒字見込む
- 6. Microsoft Exchange Serverの脆弱性に対する緩和策が回避されると判明
- 7. 生成AIによる合成音声を悪用した詐欺、机上の空論から現実の脅威に
- 8. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 9. 祝30周年！ Let's Noteの新製品「SC7」＆「FC7」はタフで軽くてAI性能が大幅アップ
- 10. 最上級コスパCPUの誕生か!? Core Ultra 7 270K Plus/5 250K Plusを試す
- 11. おもしろすぎるカメラアクセ紹介
- 12. NVIDIACEO「すでにAGI到達」
- 13. 年金加入履歴をネットで確認する「年金個人情報提供サービス」とは？
- 14. 世界でも稀に見る衝撃UFO映像が
- 15. ゲーム業界がジョブズの食い物に
- 16. 透明なペラペラシートをタブレットにのせてめくると物理レイヤーとして操作できる「FlexSense」
- 17. 「ガラホ」で注目すべき3つの点
- 18. 子どもにプログラミングする喜びを教えてくれる小さなロボット「Codie」
- 19. サムスン、2.5インチ2TB版SSDを国内発表。7mm厚ではHDD超え
- 20. iPhoneやiPad向け最新iOS 9が配信開始！格安SIMなどのMVNOが使えるか試してみたーー新しいAPN構成プロファイルの仕組みならOK
- 1. 背番号10の大型左腕…快挙達成
- 2. 佐々木朗希 殺伐とした10分会見
- 3. 朗希 極度の制球難の元凶とは
- 4. 冨安 日本代表の遠征参加辞退か
- 5. 侍J 2028年五輪出場すら危うい?
- 6. プロラグビー選手、起業家と結婚
- 7. ロコソラーレの行動に海外称賛
- 8. 巨人の「新戦力」に歓喜の声
- 9. 朗希へ「手に負えない」ダメ出し
- 10. 佐々木朗希 初回1死も取れず降板
- 1. 坂口杏里容疑者 容疑を認める
- 2. お笑いトリオ・トンツカタン解散
- 3. JAL&ラブライブ! コラボ中止発表
- 4. 父は想定外か Koki,名指しで公表
- 5. ノンスタ井上 X乗っ取り被害報告
- 6. アッコ新番組「TBSは策士」の声
- 7. 板野友美は「病んでる」同期告白
- 8. 可哀想が勝つ 坂口容疑者に同情
- 9. 「お金が足りない」発言 困惑か
- 10. 佐久間大介に声優仕事 なぜ急増
- 1. 3分で脂肪を燃やすワークアウト
- 2. シャトレーゼ本気を出した 絶賛
- 3. 「糖質」の過不足で現れる症状
- 4. 「血尿が出た」夫が弱々しく告白
- 5. 春コーデ UNIQLO話題のトップス
- 6. マックのハッピーセット第3弾
- 7. 夫の精液検査 診断に頭が真っ白
- 8. 定年退職後つらかったこと 本音
- 9. 金のスプーンですくって食べる〈VESTRI〉の「アンティーカ・ジャンドゥイア」をお得にお取り寄せ♪
- 10. このメッセージはアウトです。LINEでわかる「遊び目的の男の見分け方」
- 11. 「推しのレジ」10万件いいね
- 12. 【松のや】″最大30％オフ″クーポンが3月19日15時で終了に。お得な9メニュー、今のうちに食べておかなきゃ！
- 13. 体操のお姉さん 卒業決めたワケ
- 14. 40・50代にちょうどいいトップス
- 15. Dior新作スモールレザーグッズ登場♡遊び心とエレガンスが融合
- 16. 【乃木坂46・金川紗耶】が熱演♡ 思わず目で追ってしまう「沼らせ乙女の日常」って？
- 17. 国内外のセレブリティ、美容専門家が愛用するオーガニック保湿クリームが待望のリニューアル
- 18. いま日本で最高におしゃれでクリエイティブな朝食会!?「LIBRO de KVINAと朝食を」
- 19. 異常な眠気・倦怠感は「肝臓疲労」かも? 肝機能低下の原因＆改善法まとめ
- 20. 世界級美女＆リケジョ！トリンプ下着イメージガール決定