元フジテレビのフリーアナウンサー高島彩（47）が24日、インスタグラムを更新。小学校を卒業した12歳長女を祝福した。高島は「3月の想い出長女の卒業式」と切り出し、“帽子投げ”の様子を撮した写真をアップ。「思いやり溢れるお友達と品格あふれる先生方に囲まれてとてもあたたかな卒業式でした」と振り返った。続けて「コロナ禍を経て、変化に対応する柔軟さと、自分たちの道を模索して進んでいく逞しさを身につけたのではな