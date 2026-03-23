愛知県一宮市は、男性職員も積極的に長期の育児休業を取得できるよう、県内の自治体で初めてとなる「育休カバー手当」を2026年4月から導入します。3月23日の市議会で、育休を取得した職員の業務をカバーした同僚に手当を支給するための改正条例案が、全会一致で可決されました。県内の自治体では初めてです。育休カバー手当は、代わりの職員が配置されず、1カ月以上業務をフォローした最大4人が対象