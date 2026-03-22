〈「ブレーキ故障でバーン」「鼻血ビーッて出しながら…」グラビア撮影前の事故で“鼻骨にヒビ”→そのまま撮影…南明奈（36）が振り返る“アッキーナ伝説”〉から続く時に「盛ること」が正義とされる芸能界で、「嘘をつきたくない」という本音と戦い続けてきた南明奈（36）。そんな彼女の転機は24歳、人気バラエティ『めちゃ×2イケてるッ！』のオリジナルメンバーでもあったよゐこ・濱口優（54）との出会いだった。【貴重画像