韓国と台湾で人気を集めるチアリーダー、イ・ダヘの美スタイルがファンを虜にしている。【写真】イ・ダヘ、目を疑う非現実的ボディイ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。「売り場で私を探してみて」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、グレーのクロップド丈ニットに白のニットショートパンツを合わせたスタイリッシュな装いのイ・ダヘが写っている。自身が大きく写った広告パネルの前で微笑