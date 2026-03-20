三重県志摩市の小さな離島・渡鹿野島は、かつて「売春島」と呼ばれ異様な賑わいを見せていた。パチンコ店、ストリップ劇場、置屋、ホテル--まるで東京の歌舞伎町のような歓楽街が、なぜこの離島に形成されたのか。【衝撃写真】「なぜ服を脱ぐ」色気ただよう下着姿のコンパニオンも…ナゾの島『三重県・売春島』で働く女性たち【裏にはヤクザ…】置屋のあった島の路地裏（写真：筆者提供）その背景には、島の有力者による資金提