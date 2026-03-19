スピードワゴンの小沢一敬（５２）が２年以上の活動自粛を経て活動再開することになった。小沢は１９日に所属事務所を通して声明を発表したが、その内容が注目されている。何に対して謝罪しているのか――という点だ。小沢はこの日、声明を発表。「この度は、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。その上で「もう一度、漫才と真摯