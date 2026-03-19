第６回ＷＢＣ決勝戦は１７日（日本時間１８日）にマイアミのローンデポ・パークで行われ、ベネズエラが３―２で米国に競り勝ち、悲願の初優勝を果たした。そのベネズエラに準々決勝で敗れた侍ジャパンは、過去ワーストとなるベスト８で大会を終えた。悔しさを残したまま代表に選ばれていたＮＰＢ勢はそれぞれの所属球団へと戻り、再始動している。まさかの８強敗退。連覇を逃した事実は重い。ただ、この敗戦は単なる一度の取り