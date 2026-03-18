18日午前、名古屋市のマンションの建設現場でガスボンベが爆発し、1人がけがをしました。警察と消防によりますと、18日午前8時20分ごろ、名古屋市東区のマンションの建設現場で「爆発音がした」と通行人などから119番通報が相次ぎました。溶接などで使われる可燃性ガスの「アセチレン」のガスボンベが爆発したとみられ、60代の男性作業員が煙を吸って病院へ搬送されました。目撃した人は「音がした瞬間にバーンって揺れたので、最