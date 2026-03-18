人気漫画『葬送のフリーレン』の第3回キャラクター人気投票が29日まで開催中で、現在の順位の一部が発表された。発表されたのは、現在28位「買っちゃった骨」で同キャラは1週間前の順位は5位だった。【画像】5位→28位にランクダウンした『葬送のフリーレン』人気キャラ「買っちゃった骨」は第2回のキャラ投票で、28位にランクインしており、先日の途中結果発表で5位にランクインした際はネット上で大きな話題になった。そんな