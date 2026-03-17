俳優・いしだ壱成（５１）が手術したことを報告した。１７日までにブログで「私事でございますが、実は数日前に手術を受けまして、無事に退院してきました」と明かし、「呼吸上皮腺腫様過誤腫（こきゅうじょうひせんしゅようかごしゅ）という病気で、鼻の奥の天井付近に発生する良性のポリープがあり、慢性的な副鼻腔炎を起こしていました」と理由を説明。「振り返れば、昨年の夏頃から鼻風邪のような症状が続き、内科や耳鼻