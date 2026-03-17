【eスポーツイベント「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」】 3月21日・22日開催 会場：有明アリーナ サードウェーブのゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」は、3月21日・22日の2日間にわたり有明アリーナで開催されるeスポーツイベント「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」に協賛する。 会場では、2026年春受注開