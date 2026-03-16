福岡市に本店がある西日本シティ銀行大分支店が新築され、16日関係者が出席してセレモニーが行われました。 【写真を見る】西日本シティ銀行大分支店が新築オープン村上英之頭取「大分の発展に寄与」 大分市府内町にある西日本シティ銀行大分支店は、前の建物が築60年以上と老朽化していたことなどから、新しい店舗に建て替えられました。 16日は関係者が出席してセレモニーが行われ、村上英之頭取が「大分