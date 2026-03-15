◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)野球日本代表の侍ジャパンが準々決勝でベネズエラに5-8で敗れ大会連覇ならず。鈴木誠也選手が試合を振り返りました。1次ラウンドでは2本のホームランを放つなど好調を維持し、準々決勝では「3番・センター」で出場。しかし初回に出塁すると盗塁の際、足を痛め途中交代となりました。試合は5-8で敗戦。試合後鈴木選手は「最後の最後で