きのう（14日）夜、東京・新宿区の携帯電話販売店で現金170万円などが奪われる事件が発生しました。20〜30代くらいとみられる男2人が現在も逃走中です。きのう午後11時すぎ、東京・新宿区の携帯電話販売店で「縛られている男性がいる」と110番通報がありました。警視庁によりますと、容疑者は男2人で、客を装い店内に侵入し、店長の40代男性の顔を殴り、拳銃のようなものを突き付けて「動くなよ」などと脅迫。店にあったUSBケーブ