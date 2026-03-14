14日午前、長野県山ノ内町・志賀高原のスキー場でスキーヤーとスノーボーダーが衝突する事故があり、スキーをしていた神奈川県の男性（64）が死亡しました。警察と消防によりますと14日午前9時前、山ノ内町の一の瀬ファミリースキー場でスキーヤーとスノーボーダーが衝突したなどと通報がありました。この事故で、スキーをしていた神