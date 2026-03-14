総合格闘技団体「パンクラス」から第10代フライ級キングオブパンクラシストの王座を剥奪された浜田巧が14日、自身のXを更新し、騒動の経緯などを説明した。浜田は他団体のブレイキングダウンのオーディションに出演。それが契約違反に該当するとして処分された。浜田は「今回の件につきまして皆様にご説明とお詫びを申し上げます」と記し、一連の経緯を説明。昨年の王座奪取後にリングでRIZINへの参戦希望をマイクでアピールも