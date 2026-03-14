漫画家のやくみつる氏が１４日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」にゲスト出演した。現在開催中のＷＢＣは、侍ジャパンが１次ラウンドを４戦全勝で通過し準々決勝進出を決めるなど、大いに盛り上がっている。野球マンガの第一人者であるやく氏は、「ＷＢＣは見てるんですか？」と聞かれると、「聴いてます。ちょっとよその局になっちゃいますけどね。有楽町の方で」。ＴＢＳラジオのラ