パンダゼロの日本国内で、とある形のパンダが現れ話題になっています。2026年1月27日、上野動物園の双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」が中国に飛び立ちました。日本は今、54年ぶりに「ゼロパンダ」となっていますが、1日、再び日本で会えたのは、その名も「夕焼けパンダ」。夕日がアンテナ塔と重なってパンダの顔のように見える現象で、1日、兵庫・明石市内で観測されました。観測できるチャンスは年に2回で