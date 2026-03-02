ＷＢＣに挑む野球日本代表「侍ジャパン」のメンバーが１日、それぞれインスタグラムを更新。決起集会を行った様子を投稿した。大谷翔平は「明日からまたみんなで頑張りましょう」と記し、集合写真を投稿した。焼肉を食べたようで、２列の長いテーブルの向こうに代表選手が並んで記念撮影。大谷は中央最後列におり、前の鈴木誠也外野手の肩に手を置いて笑顔を浮かべた。この日合流した村上宗隆内野手は左側で笑顔。ドジャースの