タレントのイモトアヤコ（40）が、2月28日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。最も良かった国を明かした。イモトは日本テレビ系のバラエティー「世界の果てまでイッテQ！」で多くの国を訪れ、体を張ったロケでブレークした。登場直後の立ったままのトークで、MCの加藤浩次（56）に「何カ国行った？」と聞かれると、「今、122カ国です」と答えた。さらに加藤が「どこが1番よかった？」と質問すると、「