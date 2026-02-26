「先勝」の日は午前中が吉？ 毎日を占う6種類の吉凶「六曜」 「本日は大安吉日でお日柄もよく・・・・・・」とは、結婚式などのお祝いの席のスピーチでよく聞く言葉ですね。このカレンダーに記された「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」を「六曜」といい、毎日の吉凶をみるためのものです。 室町時代に中国から伝わったとされ、もともとは現在の「日・月・火・水・木・金・土」の七曜と同様、日にち