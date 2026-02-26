ミラノ・コルティナ五輪で冬季大会史上最多24個のメダルを獲得した日本選手団が24日、成田空港に帰国した。【もっと読む】りくりゅうペア大逆転金メダルを呼んだ“かかあ天下” 木原龍一はリンク内外で三浦璃来を持ち上げていたペア史上初の金メダルを獲得した三浦璃来（24）・木原龍一（33）のりくりゅうら、団体と男女合わせて計6個とメダルを量産したフィギュア代表も凱旋し、出迎えたファンからの大きな声援を受けた。初