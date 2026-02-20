ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子ハーフパイプ・予選」（２０日、リビーニョ・スノーパーク）２５年世界選手権覇者で優勝候補のフィンリー・メイビルアイブズ（ニュージーランド）が予選２回目に転倒し、試合が中断する場面があった。３つ目のエアで高く跳んで回転した後、着地時に転倒。解説者は「大丈夫かな。落ち方が危なかった。前にいくような感じになってしまった」と心配そうに話した。メイビ