大ヒットドラマ「グレイズ・アナトミー」にも出演した俳優のエリック・デインさんが19日、亡くなりました。53歳でした。エリック・デインさんは1972年、カリフォルニア州サンフランシスコ生まれで、2006年に人気ドラマ「グレイズ・アナトミー」の医師役で出演し、一躍有名になりました。2025年4月には、難病のALS＝筋萎縮性側索硬化症と診断されたことを明かしていました。アメリカメディアによりますと、19日、カリフォルニア州ロ