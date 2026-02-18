特別国会が１８日に召集され、国会首相指名選挙が行われた。衆院では自民・高市早苗氏が３５４票の圧倒的多数を獲得。一方で少数与党状態の参院では、１回目投票で高市氏が過半数（１２４）を下回る１２３票に止まった。高市氏と中道・小川淳也氏の上位２名の決選投票で、高市氏が１２５票を獲得したが、無効４８票、白票８票が出た。衆院側が中道に合流した立憲民主（参院会派４０）と公明（参院会派２１）は、１回目投票では