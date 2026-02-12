iPhone向けの最新ソフトウェア「iOS 26.3」の提供が開始された。対象機種は、iPhone 11以降。 Bluetoothメッセージ、写真アプリ、スクリーンショット、Wi-Fiなどのほか、カーネルなど幅広い範囲に影響する脆弱性が解消される。 また、iPhoneでは「Androidに転送」というメニューが追加された。設定メニューの「一般」→「転送またはiPhoneをリセット」から利用できる。機種変更する