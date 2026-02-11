元衆院議員の宮崎謙介氏（45）が11日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に生出演し、衆院選で大敗した新党・中道改革連合の元議員らが歩む茨の道について指摘した。8日投開票の衆院選では、自民党が公示前198議席から、単独で3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得。対照的に、立憲民主党と公明党の合流によって結成した中道は、公示前勢力を167議席から49議席まで減らす歴史的惨敗を