【「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」3週目入場者プレゼント】 配布期間：2月13日～2月19日 映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」における3週目の入場者プレゼントが「機動戦士ガンダム アーセナルベース」および「ガンダムカードゲーム」のプロモーションカードパックに決定した。配布は2月13日よ