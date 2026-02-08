「立っているだけなのに、なぜかスタイルがよく見える人」っていますよね。実はその秘密は“立ち方”にあるんです。姿勢が整うと筋肉のバランスが改善され、体幹も自然と働き、痩せやすい状態がつくられます。そこで今回は、ピラティスの基本姿勢として知られる【ニュートラル・ポジション】をベースに、誰でも簡単にできる“理想の立ち姿勢”の作り方を紹介します。🌼じっとしているだけでも減量効果アリ。今すぐ身につけ