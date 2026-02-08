衆院選宮城４区は、中道改革連合の安住淳氏の小選挙区での落選が確実となった。同区で立候補している自民党の森下千里氏の当選が確実になったため。安住氏は比例東北ブロックで重複立候補しており、復活当選の可能性も残っている。