女優の浜辺美波（25歳）が、2月5日放送の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。仕事での悔しさから「泣きながらご飯を食べることがある」という意外な私生活を明かした。映画「ほどなく、お別れです」に出演している浜辺とSnow Man・目黒蓮に対し、番組がインタビューを実施。「最近一番悔しかったことは？」という質問が投げかけられた。目黒は、悔しさが原動力になるタイプだと語り、「細かいこと言ったらほぼ毎日