浜辺美波、悔しさで「泣きながらご飯を食べることがある」
女優の浜辺美波（25歳）が、2月5日放送の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。仕事での悔しさから「泣きながらご飯を食べることがある」という意外な私生活を明かした。
映画「ほどなく、お別れです」に出演している浜辺とSnow Man・目黒蓮に対し、番組がインタビューを実施。「最近一番悔しかったことは？」という質問が投げかけられた。
目黒は、悔しさが原動力になるタイプだと語り、「細かいこと言ったらほぼ毎日あります。あそこのトーク、うまくいかなかった、とか。今まで満足して帰れた日は1日もないですね」とストイックな一面をのぞかせた。
浜辺もこれに「わかる」と強く同意。「お話するのがあまり得意じゃないので。手数は多いんですけれど。もっと簡潔に状況を伝えられたらいいのになっていう場所で、うまくしゃべれなかったりすると、お家で泣きながらご飯食べる時とかありますよ。持って帰ったお弁当を『はあ、悔しい』と泣きながら食べます。お腹は空いてるから。ありますあります」と告白した。浜辺の話を聞いた目黒は「泣きながらご飯食べる、はないですね。僕は1個のことしかできないので、泣くなら泣く、食べるなら食べる、で。テレビ見ながらご飯も食べられないんですよ」と語った。
