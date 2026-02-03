METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。呼吸器疾患にはいくつか種類があるが、一度罹患すると症状が長く続く疾患が多い。そのため発症リスクを減らすことが大切。その手段のひとつが「サウナ」だ。※本記事はMETOS監修『METOS