「節約しているつもりなのに、なぜかお金が残らない…」そんな悩みを抱えていませんか？ これは、ファイナンシャルプランナーであり、片付けのプロでもある下村志保美さんが、片付けの現場でお客様と向き合うなかでよく耳にする言葉だといいます。じつは、お金が貯まらない原因は、収入や節約への意識だけではありません。下村さんによると、家の中での「確認不足」が、気づかないうちに出費を増やしているケースが多いのだそう