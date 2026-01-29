人気スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「夢幻パレード」が本日29日に登場する。先行して収録カードの一部が公開された。【画像】絵柄かわいい！『ポケポケ』新カードのカルネ＆かんこうきゃく…13枚新登場の「夢幻パレード」は、メガサーナイトをはじめとするメガシンカしたすがたのポケモンに加え、伝説のポケモンであるオーガポンも登場。さらに、新しいト