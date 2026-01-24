懐かしの最強助っ人を思い出させる馬の勝利が、ＳＮＳ上で盛り上がっている。１月２４日の京都３Ｒ・３歳新馬（ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、浜中俊騎手が乗った５番人気のホーナー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎、父インプロバブル）が向こう正面でポジションを上げ、４角２番手から２着馬ストリートクイーンとの叩き合いを制して初陣を飾った。馬名の由来は「人名より」とあり、１９８７年にプロ野球のヤクルトに所