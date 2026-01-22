生徒同士の暴力行為を撮影したとされる動画がSNSで拡散されている問題をめぐっては、関係する省庁が緊急会議を開き対策を打ち出す事態となりました。赤間二郎国家公安委員長は「他人に対する暴力行為やこれに加担してほう助する行為は犯罪だ」としたうえで、「投稿された動画にある暴力行為が事実であると認められる場合には警察としては法と証拠に基づいて対処する必要がある」と話しました。さらに「暴力行為などの動画の投稿、